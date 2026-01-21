1月19日までに、公明党所属の宇都宮市議会議員の小倉久美氏が自身のXを更新。新たに発足した『中道改革連合』としての思いを綴ったが、添えられた動画が物議を醸している。【写真】公明党・小倉久美議員の呑気な“エッホ”動画流行っている『エッホエッホの歌』にのせて「公明党は、これまで長く自民党と連立政権を組んできました。しかし、2025年10月にその連立を解消。その後2026年1月上旬から、高市首相が衆議院の解散を検討