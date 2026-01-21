【モデルプレス＝2026/01/21】俳優の山下智久が、大泉洋が主演を務める池井戸潤氏原作の2026年10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが決定した。【写真】山Pの同級生だった国民的女優◆山下智久「俺たちの箱根駅伝」出演決定第1区からの激戦、次々と生まれる区間新記録、さらに劇的展開の末に誕生した「シン・山の神」など、2026年も数々のドラマで日本列島を熱狂させた箱根駅伝。その興奮が冷めやらぬ