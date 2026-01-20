元AKB48でタレントの西野未姫が20日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんのために作った“朝の離乳食作り”の様子を公開し、母として奮闘する日常に反響が寄せられている。 １月４日には第２子妊娠を報告した西野。18日、ブログを更新すると「朝の離乳食作り」と切り出し「★ハンバーグ」「★鮭とほうれん草の炊き込みご飯」「★しらすにんじんおやき」と栄養バランスを意識した手作り離乳食メニューを紹介す