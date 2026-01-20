第２子妊娠中･西野未姫、１歳娘のため″離乳食大量生産″
元AKB48でタレントの西野未姫が20日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんのために作った“朝の離乳食作り”の様子を公開し、母として奮闘する日常に反響が寄せられている。
１月４日には第２子妊娠を報告した西野。18日、ブログを更新すると「朝の離乳食作り」と切り出し「★ハンバーグ」「★鮭とほうれん草の炊き込みご飯」「★しらすにんじんおやき」と栄養バランスを意識した手作り離乳食メニューを紹介するとともに、焼き上げた小さめサイズのハンバーグが山盛りに盛られたボウルや冷凍保存用の容器に小分けされた炊き込みご飯、ラップに包まれたおやきがずらりと並び、“作り置き”とは思えないほど丁寧に準備された離乳食の写真を公開した。
西野は「#お肉はハンバーグしか食べてくれない」「#なのでハンバーグ大量生産」と明かし、娘の好みに合わせて工夫していることを告白。さらに「#おやきにすりおろしたにんじん入れてみた」「#野菜不足にならないように」と野菜もしっかり摂れるよう試行錯誤している様子をつづった。
娘の食事作りに向き合う姿にファンからは「尊敬」「偉い」「愛情たっぷり」「たくさん食べてほしいですね！」「凄い量」「がんばりましたね！」「にこりちゃんモリモリ食べてくれるといいですね」「レパートリーも工夫も素晴らしい！」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながらバラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。また、2024年10月10日に投稿したブログにて「離乳食幼児食コーディネーター」の資格を取得したことも報告している。
