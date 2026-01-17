新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にてニュース番組『ABEMA Prime』を１月15日（木）夜９時より生放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始した。この日の放送では「顔採用って今もあるの!? ルッキズム時代に考える」をテーマに企業による“顔採用”の実態や是非について議論。番組MCを務めるお笑いコンビ・EXITのりんたろー。は、見た目について「美しいか、そうでないかだけで判断しすぎか