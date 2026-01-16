日々の生活のなかで、つい人に気を使いすぎてしまう…と悩む方もいるのではないでしょうか？もしかしたらもう少し肩の力を抜いて、自分を大切にしてみてもいいのかもしれません。「自分を大切にすることは、相手を尊重することの始まりでもあります」と語るのは、フランス文化研究者で翻訳家のペレ信子さん。今回はそんなペレ信子さんに、フランス人が実践している、自分を大切にして心の平和を守る方法について教えてもらいまし