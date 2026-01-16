99歳と93歳、2人あわせて192歳の作品展が、徳島市で開かれています。いくつになっても、みずみずしい感性はそのままに。2人の作品展を、佐々木さんが取材しました。 （記者）「徳島市銀座のグレイスでは、正月にふさわしい2つの水彩画展が今、開かれています」 （岸健二さん（99））「大正15年の4月28日生まれ」（記者）「あと3ヶ月で」（岸健二さん（99））「100じゃ、今は99歳と9か月じゃ」 （岸健二さん（99））「絵は