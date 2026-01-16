99歳と93歳、2人あわせて192歳の作品展が、徳島市で開かれています。



いくつになっても、みずみずしい感性はそのままに。



2人の作品展を、佐々木さんが取材しました。

（記者）

「徳島市銀座のグレイスでは、正月にふさわしい2つの水彩画展が今、開かれています」





（岸健二さん（99））

「大正15年の4月28日生まれ」



（記者）

「あと3ヶ月で」



（岸健二さん（99））

「100じゃ、今は99歳と9か月じゃ」

（岸健二さん（99））

「絵は生まれた時から好きでね、小さい時なんか絵に夢中になって、親父・おふくろに『はよ飯食え！』って怒られたことがある」

大人になってもその気持ちは変わらない、モチーフは北海道や横浜など、転勤で暮らした街の風景。



山登りが好きで、日本百名山を踏破しました。

（岸健二さん（99））

「今、徳大の工学部って言ってるけど、昔は徳島工業専門学校、戦争中やから船を作らにゃいかんってことで、造船科の一期生、今は国交省言ってますけど運輸省やね」

この日は、職場の同僚が10年ぶりに訪ねてきてくれました。

（職場の同僚）

「100歳までこんなにお元気で、こんな絵を描かれる素晴らしいですよね」

「年齢的には私も90近いですけど、本当に岸さんのような人生を送りたいなと、そういう先輩です」



（岸健二さん（99））

「お元気で見習ってください」

（岸健二さん（99））

「パリで（この絵は）これ現場で描いた、だから絵に力がある」



退職後も、絵を描く情熱は衰えませんでした。



絵筆を片手に、世界を旅しました。



そして、大好きだった山へ。

（岸健二さん（99））

「日本中の山をだいたい登った後、ヒマヤラに行きたいなあって」

「写真ではよく見ていたけど、ネパールに飛行機が近づいた時に、はるか向こうに真っ白な山がずらっと並んでいるのね、あの時は感激しました」

「たくさんの人が見に来てくださって、もうこれ以上の幸せはない。感謝、感謝です」

（記者）

「1階のアートギャラリーでは、ヒマヤラの雪解け水がほとばしるような、みずみずしい感性を全身で感じることができました」

「99歳の岸さん、すごい！」

「つづいて、2階のギャラリーカフェに行ってきます」

高木要さん93歳。



徳島大学薬学部を卒業後、京都大学と慶応義塾大学で薬学の研究を続けました。



30歳のとき、新薬の開発のためフランスに留学。



キュリー研究所で研究しながら、パリ大学で博士号を取得しました。

（高木要さん（93））

「パリの風景っていうかね、それを描いていると、昔のことを思い出す」

「暮らしていた時代のことを思い出すね、それを思い出すと、その時代の人間に帰っちゃう。若返るね」

楽しかったパリでの青春。



研究のかたわら、ヨーロッパ各地を訪れ、スケッチブックを広げました。



落ち葉を踏みしめたあの感覚を、今も忘れない。

（高木要さん（93））

「必ず線と面と、かすれとにじみと、そういうことだけで絵が成り立っている訳だから、説明はない」

「普通はみんな説明するじゃないですか、例えばこれはスイセンですよって、スイセンの花は白と黄色でなっていますよって」

「スイセンであろうと何であろうと構わない」

「白と黄色と青でできた花のような形と空間があれば、その空間が見る人に訴えかけてくる」

（高木要さん（93））

「古いパン屋さんに通って、フランスパンのパンのカンパーニュ田舎風パンを買って」

「そこのお姉ちゃんと顔見知りになって、ちょっと冗談を言い出したりするような、そういう光景がね」

（記者）

「そういう光景が、絵を描きながら人生を振り返って、もう一度体験しているんですね」

（高木要さん（93））

「そういうことですね」

「パリの朝、朝ごはん一杯のコーヒー召し上がれ」

（記者）

「99歳と93歳人生の大先輩から、いくつになっても好きなことに夢中になるのはいいものですね」