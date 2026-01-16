新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて１月17日（土）開催の2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN・第11節『ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪』を無料生中継する。また、本試合にはバレーボール元日本代表の高松卓矢氏が「ABEMA」オリジナル解説として出演する。 本試合は、昨シーズンの王者で今シーズンもリーグ首位を独走するサントリーサンバー