»Ê²ñ¼Ô¤ä¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬40Âå¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½é¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡ÖÄ¶°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡Ä¡×* * * * * * *»ö·ï¡ÁÌ¼¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡Á¤¢¤ëÆü¡¢²ÈÆâ¤¬¾®³Ø¹»£´Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤