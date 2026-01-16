ÊÆ¹ñ¼°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼±¿±Ä¤Î¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ä¡ÖÁö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ÎÆüÊÆ¤Ç¤ÎÁê°ãÆ±¤¸¡ÖÁö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Ç¤â¡¢ÆüÊÆ¤ÇÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î1Ç¯´Ö¤ò¼ç¤ËÊÆ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£ÅÏÊÆÁ°¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎý½¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¹Í¤¨Êý¤ËÆüËÜ¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò