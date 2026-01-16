¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎý½¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«¡¡¡È²¦Æ»¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Ë°ã¤¤¤â¡Ä151¥¥í±¦ÏÓ¤Î¼ÂÂÎ¸³
ÊÆ¹ñ¼°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼±¿±Ä¤Î¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ä¡ÖÁö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ÎÆüÊÆ¤Ç¤ÎÁê°ã
¡¡Æ±¤¸¡ÖÁö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Ç¤â¡¢ÆüÊÆ¤ÇÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î1Ç¯´Ö¤ò¼ç¤ËÊÆ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£ÅÏÊÆÁ°¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎý½¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¹Í¤¨Êý¤ËÆüËÜ¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡ÈÊÆ¹ñÎ®¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó9¤«·î¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤ËÊÆ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÂ®143¥¥í¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤Ï151¥¥í¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÎý½¬ÊýË¡¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÎý½¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÁö¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Åê¼ê¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡È²¦Æ»¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ¾Àþ¤òÁö¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ï¿ôËÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ý¡¼¥ë´Ö¥À¥Ã¥·¥å¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥´¥à¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ20¡Á30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÒÂ¤Ç¥±¥ó¥±¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÎý½¬¤ÎÊý¤¬ÂÎ¤Ø¤ÎÈèÏ«´¶¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎý½¬¤ÏÂÎÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Î¥Ã¥¯¤¬Ã»¤¤ÊÆ¹ñ¡ÄÅê¼ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤¬¾å
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬ÊÆ¹ñ¤Î»î¹ç¤ÇÀ¸¤¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ºÙ¤«¤¯¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤·¤¿Îý½¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤äÆîÊÆ½Ð¿È¤ÎÅê¼ê¤Ï¼éÈ÷¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤Æ°¤¤ÇÂÇµå¤òÊá¤Ã¤ÆÁ÷µå¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¹ß¤êÊý¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëÆ»¤Ï1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüÊÆ¤É¤Á¤é¤Ç¤â³Ø¤ó¤À»þ´Ö¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´Ö½ß / Jun Aida¡Ë