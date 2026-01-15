¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï16ÅÐÈÄ¤Ç5¾¡5ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.78ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å106¥­¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¥µ¥â¥ó¥º¤Ï2017Ç¯¤ÎÊÆ¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ226°Ì¡Ë¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»165»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢36¾¡39ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.42¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯7