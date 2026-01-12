箱根駅伝５区で異次元の区間新記録をマークし、“シン・山の神”を襲名した青学大の黒田朝日（４年）が１１日、インスタグラムを更新。自身や青学大のチームメイトの偽サインなどがフリマサイトで転売されていることに注意喚起を行った。３万円などの値段がついて売れているサイトの写真とともに「こういう事されると今後サインを書くことができなくなるので決してしないでください。あと、このサイン偽物なので絶対買わないよ