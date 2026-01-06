株式会社明治は１月13日（火）より、「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」において、歌手のこっちのけんとさんが出演する動画を特設サイト上で公開する。 「Melody of meiji」は、今年９月13日（日）に迎える「明治ミルクチョコレート」発売100周年に向け、「チョコレートは明治 ♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を12組の豪華アーティストが歌い継ぐ企画。特