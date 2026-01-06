“Melody of meiji”第５弾にこっちのけんと登場！
株式会社明治は１月13日（火）より、「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」において、歌手のこっちのけんとさんが出演する動画を特設サイト上で公開する。
「Melody of meiji」は、今年９月13日（日）に迎える「明治ミルクチョコレート」発売100周年に向け、「チョコレートは明治 ♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を12組の豪華アーティストが歌い継ぐ企画。特設サイト上に毎月１本ずつ動画が公開され、2025年９月の中森明菜さんとのコラボを皮切りに五木ひろしさん、TOSHI-LOW さん、FRUITS ZIPPERがリレーを繋いできた。そして５番目、2026年のトップバッターを飾るのは「明治ミルクチョコレート」が今年９月に100周年の“節目”を迎えるのと同じく、今年30歳の“節目”を迎えるこっちのけんとさん。
そして、６番目はデビュー38 周年、「明治ミルクチョコレート」とは約29年ぶりのコラボとなる歌手の森高千里さん。７番目は2024年、2025 年と「NHK 紅白歌合戦」に連続出場を果たし、こっちのけんとさんと同じく今年30歳の“節目”を迎える歌手の新浜レオンさんが担当。それぞれ「明治ミルクチョコレート」と縁のある方を起用している。
今回、明治と初コラボとなったこっちのけんとさんは動画内で、作曲中の集中アイテムとしてチョコレートを愛用しているエピソードや上京した頃の思い出などについて吐露。また、動画の公開に伴い、こっちのけんとさんに特別インタビューも実施され、そこでは成人式の思い出や今年30歳を迎えるにあたっての心境、今年の抱負、挑戦してみたいヘアカラーなどについてトーク。
30歳を前にこっちのけんとさんは「気持ちは23歳くらいで止まっているので、そこは変わらず。30歳になろうとも元気よく頑張りたいなっていうのは１個ありますね」と語り、さらには「（自分は）緑色とメガネっていう特徴があるので、これはちょっと変えたくないなと思いつつ、正直髪色は変えたくなってまして（笑）。というのも、緑髪でできるお洒落な服装は割と一通りできたなって思っているので、逆に服装を緑にして、髪色を黒にするみたいな。それこそ 30 代に似合うようなお洒落みたいなところもやっていきたいなとは思いますね」との本音も。加えて、次にしたい髪色については「正直、紫とか。あと逆に緑だけど坊主とか。そういうちょっと尖ったようなヘアスタイルがしたいな。そもそも緑髪にしたのも、誰も真似しないだろうと思ってやっていた部分もあるので、誰も真似できない髪型、髪色にしたいなとは思いますね」と話している。
また、明治は創業当初に新聞の小枠広告を掲出していたことにちなみ、１月13日（火）付けの読売新聞の朝刊（全国）にて「明治ミルクチョコレート」史上唯一の赤いパッケージがデザインされた小枠広告を掲載。時代を超えて母の愛情が思い返されるエピソードが添えられている。
