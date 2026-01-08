自主トレで見せた岡本和真へのリスペクトが話題巨人の大勢投手が8日、川崎市のジャイアンツ球場で行った自主トレーニングを公開。その「装い」に新天地ブルージェイズへの移籍が決まった同僚への“惜別”とも取れる粋な計らいが見えると、ファンの間で話題を集めている。大勢がさりげなく被っていたのは、ブルージェイズのキャップ。メジャー挑戦でチームを去った岡本和真へエールを贈るかのような粋な演出だった。実は昨年の