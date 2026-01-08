都市部を中心にマンションの空き駐車場が問題になっている。使わない機械式駐車場はメンテナンス費用が負担になるばかりか、取り壊しにも多額の費用がかかり、“負の遺産”として管理組合と住民の間でどうしていくのか議論が巻き起こっている。解決に向けた動きを取材すると、制度の壁があることが見えてきた。コスト減のため駐車台を撤去川崎駅から徒歩10分、築30年のマンション。21台とめることができる4階建ての駐車場。現在使