第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で、大会新記録で史上初となる同校２度目の３連覇を果たした青学大が８日、東京・渋谷区の青山キャンパスで優勝報告会を行った。原晋監督は、上りの５区で区間新記録をマークし、驚異的な走りで往路優勝に導いたエース・黒田朝日（４年）が２８年ロサンゼルス五輪出場をかなえるための今後の育成プランを明かした。黒田は２年時から箱根駅伝に出場。２年連続でエース区間の２区を走り、今大会