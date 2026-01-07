2月、とくしま動物園にオスのホッキョクグマ1頭が、新たに仲間入りします。とくしま動物園「STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM」に新たに仲間入りすることになったのは、オスのホッキョクグマの「ゴーゴ」21歳です。「ゴーゴ」はロシアのペルミ動物園生まれで、体長は2メートル50センチ、体重は360キロです。2月9日に、よこはま動物園ズーラシアから来園する予定です。とくしま動物園のホッキョクグマは、2