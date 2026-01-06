朝起きても体が重い、顔のむくみが取れない。じつはそれ、「朝の冷え」が原因かもしれません。そこで今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士をもつおにゃさんに、朝に取り入れたい「マグカップでつくるコンソメ卵スープ」のレシピを教えてもらいました。スープで体を内側から温めて、無理なくやせやすい体を目指しましょう。朝の冷えが体重に影響しやすい理由朝は、一日の中でいちばん