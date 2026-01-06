株式会社ダスキンは１月５日（月）、都内で「『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会」を開催。会場には俳優の神尾楓珠が登壇し、新商品を試食しつつ2026年の抱負などを語った。今回のイベントでは１月９日（金）から発売となるミスタードーナツとベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」がコラボした新商品『Mister Donut×GODIVA』全５種類（トリュフショコラドーナツ ノワール/トリュフショコラドーナツ プラリネ/