大の甘党・神尾楓珠、スイーツ愛吐露「食べると安心する」
株式会社ダスキンは１月５日（月）、都内で「『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会」を開催。会場には俳優の神尾楓珠が登壇し、新商品を試食しつつ2026年の抱負などを語った。
今回のイベントでは１月９日（金）から発売となるミスタードーナツとベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」がコラボした新商品『Mister Donut×GODIVA』全５種類（トリュフショコラドーナツ ノワール/トリュフショコラドーナツ プラリネ/生ショコラフレンチ ノワール/生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ/ドゥショコラパイ）を発表。なお、これらはミスタードーナツ日本創業 55周年、さらにはゴディバ創業100周年を記念したアニバーサリーコレクションとなっている。
甘いものが大好きという神尾はこの日、チョレートを思わせるブラウンのスーツを纏い登場。「ミスタードーナツとゴディバということで、上品さと高級感をイメージしてブラウンでまとめ、大人チョコっぽさを意識しました」と語り、さらには両者のコラボについて「ドーナツもチョコレートも好きなので夢のコラボ」と喜びをあらわに。
そして、新商品を前にすると「香りがすごいですね、見た目もおいしそうですしオシャレ。とても魅力的だと思います」と興味津々。今回、神尾は新商品５種の中から「トリュフショコラドーナツ ノワール」と「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」を試食。しかし、ただ試食するだけでなく“ミスタードーナツ日本創業 55周年”にちなんで“5.5秒”で食レポに挑戦。
まずは「トリュフショコラドーナツ ノワール」をしっかりと味わい、5.5秒食レポへ。すると「生地がしっかりしていてすごく濃厚で、甘さの中に……」と残念ながら途中でタイムアップ。ちなみに、甘さの中にもビターさがある絶妙なバランスだったことを伝えたかったそう。続く「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」は「しっとり、ふんわりしていてキャラメルも甘すぎない、滑らかな口触りでおいしかったです」とベルが鳴る中なんとか最後まで紹介しきった。
さらに、話題がドーナツの思い出や好きなドーナツになると「（ミスタードーナツは）小さい頃から本当によく食べていた」と振り返り、親類の間では“楓珠といえばミスタードーナツ”と言われていたことを明かす。そして、ミスタードーナツの中でもよく食べるのは「カスタードクリーム」と「エンゼルクリーム」、チョコ系だと「ゴールデンチョコレート」であの粒々感がたまらないとか。
なお、大の甘党の神尾にとってスイーツは頑張った時のご褒美感で、さらには「甘いものを食べると安心するし気持ちも落ち着く。甘いものを食べると気持ちがほぐれたりしますね」と語る。
年末はのんびり過ごし、年始は実家に帰って姪っ子やいとこの子供たちに癒されていたという神尾はこの日が仕事始めということで、2026年の抱負を新年にふさわしく書き初めで発表してもらうことに。書道は中学生以来、なおかつ人前ということもありド緊張の神尾だったが、見事したためたのは“海外旅行”。
「僕はプライベートで海外旅行に行ったことがなくて、（1月21日に）27歳になるので人生経験として海外を経験しておきたいのと、仕事を頑張って、そのご褒美として海外に行けたら」と書き初めに込めた思いを吐露。なお、海外に行くとしたらヨーロッパに行きたいそうで「サッカーが好きなので、サッカーを観に行きたい」とのこと。
また、仕事面では「年を重ねるにつれて、できる役の幅も変わってくるので、今までは制服を着たりしていましたが、これからはスーツを着る機会が増えると思うのでそれは楽しみです」と話していた。
