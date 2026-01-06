ブルージェイズは4日（日本時間5日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（29）と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意したと発表した。ブ軍の公式SNSは「ブルージェイズへようこそ」と題し、岡本の動画を公開。さらに「若大将」と投稿し「THEYOUNGGENERAL」というフレーズとともに6年連続30本塁打など巨人での実績を紹介した。最後は「おやすみなさい、ブルージェイズ