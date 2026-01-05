意外と重い自動車用シート軽量化を追求するうえで、クルマの構造の中で比較的注目されていないのがシートだ。【画像】究極のハイパフォーマンスモデル【BMW M4 CSLを詳しく見る】全25枚ドライバーや乗員は、快適性以外ではシートのことをあまり気にしていないかもしれない。しかし、一度でもクルマのシートを外したことがある人なら、その複雑な造りと重さを知っているはずだ。シートメーカーは軽量スチールやアルミニウムを採用