岡本和真がブルージェイズと合意したと米報道期限ギリギリに届いた和製大砲の新天地決定にファンも沸き立っている。ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指していた巨人・岡本和真内野手がブルージェイズと4年契約で合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。SNSでは「これは期待！」「まじか？ブルージェイズは意外」などの反応が相次いだ。「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者によると、契約は4