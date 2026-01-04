球団Xが異例の歓迎ムードを示したポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真内野手がブルージェイズと合意したと米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者など複数の米メディアが3日（日本時間4日）に一斉に報じた。これを受け、ブルージェイズの公式X（旧ツイッター）が即座に“歓迎”の意を示した。球団公式Xは、現地で合意報道が流れた直後に「こんにちは」と日本語で投稿。選手名こそ記されてい