第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、人気キャラクターのリラックマが話題となっている。３日に行われた復路の６区では函嶺洞門付近でリラックマのぬいぐるみを持ったファンが、選手たちに声援を送るシーンが恒例となっている。今大会はリラックマのぬいぐるみがテレビ中継に映ったことから、Ｘ（旧ツイッター）上では「箱根のリラックマ」がトレンド入りを果たした。Ｘ上では「箱根駅伝６区・函嶺洞門のリ