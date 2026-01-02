【台北＝園田将嗣】台湾を包囲する形で軍事演習を行うなど軍事的圧力を強める中国に対し、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権は、米国から低コストで効果的な兵器などを購入して防衛力を高める「ヤマアラシ戦略」で対抗する構えだ。中国との圧倒的な兵力差を念頭に、米国の支援を待つ間、自前で耐えしのぐ力を備える狙いがある。「難易度高める」頼氏は１２月３０日、国防部（国防省）幹部と行った会議の様子をＳＮＳに投稿し