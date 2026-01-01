第4回は中日から濱将乃介を獲得し、知野直人が中日へ出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指すため2022年から始まった現役ドラフトは、第4回の実施を終えた。27年間リーグ優勝から遠ざかっているDeNAは、過去3年間の移籍でどのような結果になったのか、振り返ってみる。これまでの全移籍選手を見ても、最も“出世”したともいえるのが、2022年にDeNAから中日に移った細川成也外野手だろう。プロ6年間で6本塁打だった男が