女優の吉田あかり（21）が事務所「Viivo」から「FRTokyo」に移籍することを1日、自身のSNSで発表した。また、「幸田あかり」に改名することも報告した。吉田は「この度、新しく『FRTokyo』へ所属させていただくこととなりました」と事務所を移籍することを発表した。また「そして今後は、「幸田あかり」と改名し、芸能活動を続けてまいります」と明かした。「気がつけばこの世界に足を踏み入れてから約9年の月日が流れ