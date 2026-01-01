過去3年間で唯一の“生き残り”…鈴木健矢は2025年に24試合に登板2022年から導入された現役ドラフトは、2025年に第4回が実施され、12人の新天地が決まった。広島は楽天から、2025年にイースタン・リーグ盗塁王（31盗塁）に輝いた辰見鴻之介内野手を獲得。大道温貴投手がヤクルトに移籍した。ここでは、過去3年間における広島の現役ドラフトを振り返る。まずは現役ドラフトで広島に移籍した選手を見ていく。2022年の第1回は巨人