第1回【スマホを見ながら自転車を運転で「反則金1万2000円」…2026年4月から“青切符”スタートで“駐車違反”にも反則金が課されることに】からの続き──。2026年4月1日から自転車の交通違反にも罰金が科される。自転車乗車中の携帯電話使用（ながら運転）が1万2000円と最も高額で、他にも9000円、7000円、6000円、3000円と幅広いラインナップだ。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第2回）＊＊＊【写真】