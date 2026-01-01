事実上の退団に合意したと報じられたレンドンエンゼルスのアンソニー・レンドン内野手が事実上の退団に合意したと30日（日本時間31日）、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のサム・ブラム記者が報じた。2019年オフに7年総額2億4500万ドル（約383億8900万円）の巨額契約を結んだが、最後の2年は稼働ゼロ。5年間で計22本塁打と散々な結果で終えることになった。レンドンはナショナルズ時代に球界屈指の大型三塁手として活