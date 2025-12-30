航行する中国軍の艦船。中国軍の東部戦区が29日、台湾周辺での軍事演習の一場面として「微信（ウィーチャット）」の公式アカウントに投稿した（共同）【北京共同】中国軍は30日、台湾を包囲する五つの海空域で29日に続き演習を実施する。30日午前8時（日本時間同9時）から午後6時に実弾射撃訓練を伴う「大規模な軍事演習」を行うとして、船舶や航空機が演習区域に入らないよう29日に通告した。独立派と見なす台湾の頼清徳政権を