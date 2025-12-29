TBS系朝の情報番組『THE TIME,』広島中継を担当するRCCアナウンサー・田村友里さんは明るくて飾らない元気なキャラクターから「ガッツ」という愛称で呼ばれる中国地方屈指の人気者です。じつは物心がつく頃からアナウンサーになることを夢見ていた田村さんですが、アナウンサーになるまでの道のりには数々の試練が待ち受けていました。紆余曲折の末にアナウンサーとなった「ガッツ」なストーリーに迫ります。◆中高一貫の進学