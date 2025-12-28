¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀî¢®½¡Â§¤µ¤ó¤È¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê