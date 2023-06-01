³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬º£µ¨µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼ä¤·¤¤¡£ÀèÈ¯¤¬¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Ç¡¢µ¬ÄêÅþÃ£¼Ô¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Î¤ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4¿Í¡Ê¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¡¢¾åÂô¡¢Í­¸¶¡Ë¤ÇÀ¾Éð¤¬3¿Í¡Êº£°æ¡¢¶ùÅÄ¡¢¹â¶¶¡Ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊËÌ»³¡¢°ËÆ£¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊµÜ¾ë¡¢¶åÎ¤¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ê¼ï»Ô¡¢¾®Åç¡Ë¤Ï³Æ2¿Í