2025年も残りわずかになり、新年の足音が近づく今、おしゃれでモダンなデザインのお正月飾りに注目が集まっています。ここでは、正月飾りの製造、販売を行っている「中川政七商店」広報の佐藤菜摘さんに、最新事情を伺いました。また、エッセ編集部公認インスタグラマーのイチ推しお正月飾りもご紹介します。右上／竹尾 わらと水引飾り\3850（AKOMEYA TOKYO）、右／うれしたのし杉干支飾り大\6600・小\5500、中央／鏡餅飾り 小\715