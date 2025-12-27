歌舞伎俳優の片岡愛之助が25日、オフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香との“クリスマス夫婦ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、愛之助は「（祝）南座千穐楽」と題してブログを更新すると「京都南座吉例顔見世大歌舞伎、音羽屋さん御親子の襲名披露公演の千穐楽です！！」と喜びを報告。 「今月はあっという間に千穐楽と感じました」と振り返りながら「今年最後の舞台です、無事千穐楽を迎えられ