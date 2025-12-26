かさばる洗濯物を減らし、家事の手間ももののスペースもすっきりさせるアイデアについて紹介します。家族5人暮らしで「身軽な暮らし」を目指すESSEフレンズエディター、青村怜子さん（40代）のケースです。ここでは、バスタオルをやめ、フェイスタオルにきり替えた青村さんが感じたメリットと、フェイスタオルでも快適に暮らす生活の工夫について語ります。当たり前と思い込んでいた「バスタオル」をやめた以前は、ピンチハンガー