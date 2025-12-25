株式会社ジェーシービーは、12月25日（木）に都内で「JCB マジカル クリスマス 2026発表会」を開催。会場には俳優でモデルの飯豊まりえが登壇し、東京ディズニーランド®やクリスマス、さらには2025年の思い出などについて語った。「JCB マジカル クリスマス 2026」とは、2026年のクリスマスシーズンに東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を特別に楽しめる貸切イベントで、JCB カード会員のみ参加可能。参加