ライアンが明かす大谷の凄さ「唯一無二の存在」ドジャースの大谷翔平投手は、今季“二刀流”として復活を果たし、ワールドシリーズ連覇に貢献。オフには3年連続4度目のMVPに輝いた。同僚のリバー・ライアン投手は地元メディア「ドジャース・ネーション」の番組に出演し、大谷は“唯一無二”の存在だと賛辞を送った。同メディアのダグ・マッケイン氏から、投打両方でMLB随一の結果を残す大谷について話を振られたライアンは「彼