¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬23Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Î¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤È£±ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡È¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ç¡¼¥È¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ø¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ç¡¼¥È¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¸¶½É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¸¶½É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿©»ö¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¤Ã¥¹¡×¤È²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢