トランプ米大統領＝24日、フロリダ州パームビーチ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、自身の交流サイト（SNS）に「極左のくずも含めて皆さん、メリークリスマス」と投稿した。野党民主党の急進左派を念頭に「わが国を破壊しようとあらゆる手を尽くしているが、ひどく失敗している連中だ」とした。自身の政権が「関税で数兆ドル規模の経済成長と繁栄をもたらし、これまでで最も強力な国家安全保障を