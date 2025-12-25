ファミリーマートは2026年1月1日、「コンビニエンスウェア」の新年限定の福袋「福袋二〇二六」(1,260円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで発売する。「福袋二〇二六」(1,260円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している、同社のオリジナルアパレルブランド。2025年は「ブラウェア」や「サングラス」などブラ