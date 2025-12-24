新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“大みそかだよ！ドラえもん１時間スペシャル”の放送を記念し、12月29日（月）より「ドラえもん」特設公式無料チャンネルを期間限定で開設する。 『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄の大人気まんがを原作としたアニメ作品で、四次元ポケットから不思議な“ひみつ道具”を出す未来のネコ型ロボット・ドラえもんと勉強もスポーツも苦手なのび太や仲間たちとの友情と日常が描かれている。