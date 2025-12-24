「ドラえもん」特設公式無料チャンネル冬休み限定開設！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“大みそかだよ！ドラえもん１時間スペシャル”の放送を記念し、12月29日（月）より「ドラえもん」特設公式無料チャンネルを期間限定で開設する。
『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄の大人気まんがを原作としたアニメ作品で、四次元ポケットから不思議な“ひみつ道具”を出す未来のネコ型ロボット・ドラえもんと勉強もスポーツも苦手なのび太や仲間たちとの友情と日常が描かれている。TVアニメは45年以上にわたり放送されているほか、劇場版も数多く制作されており、今年３月にはシリーズ44 作目となる『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が公開。さらに2026年２月27日(金)には『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開予定。国民的アニメとして多くのファンに愛されている。
このたび「ABEMA」にて期間限定で開設する「ドラえもん」特設公式無料チャンネルでは、TVアニメエピソードに加え『映画ドラえもん』厳選10作品を12月29日（月）の開設から12月31日（水）まで無料放送。
また、「ドラえもん」特設公式無料チャンネルの開設を記念したプレゼントキャンペーンも決定。ドラえもん公式X（@doraemonChannel）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、12月29日（月）に投稿される本キャンペーン投稿をリポストした方から抽選で３名に「ドラえもん ドラめくり2026」をプレゼントする。
