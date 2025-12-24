アサヒ飲料株式会社は、自販機の新サービス「働く人のミカタ自販機」を2026年1月１日（木）から展開する。「働く人のミカタ自販機」はLINE を通じて社員へ飲料を手軽に配布できる法人向けサービス。利用者が新入社員や異動者などの対象者から聞いたキーワードを導入企業専用LINEに入力するとQR コード（クーポン）が発行され、それを自販機のキャッシュレス決済端末にかざすと飲料を無料（飲料代金は導入企業負担）で受け取ること