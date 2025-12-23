選手たちの素顔が垣間見える「マリキャン」ロッテは21日より、公式YouTubeチャンネルで今オフも収録した「マリキャン」を公開。キャンプを通じて垣間見える選手の貴重な素顔に、ファンからは「ずっと見てられる！」「美馬さんがいる嬉しすぎて涙」「すでに5回見た」などと、歓喜の声が上がっている。今回は益田直也投手、唐川侑己投手、小野郁投手、澤田圭佑投手に加え、今季限りで引退した美馬学投手と、現役選手では中村奨